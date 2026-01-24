Трън е на път да помогне и на единствения зъболекар в общината

Финансово подпомагане на единствен зъболекар на територията на община Трън ще бъде разглеждано на насрочено за 29 януари заседание на Общински съвет-Трън, предаде Zapadno.com. Финансовото подпомагане ще бъде с цел покриване на разходи за транспорт и отопление на зъболекарски кабинет, чрез което да се осигурят нормални условия за работа. Единственият зъболекар в пограничната община доктор Евтим Благоев е подал молба по определения ред.

Предложението, което съветниците на Трън ще разглеждат следващата седмица е за осигуряване на 200 лева месечно за покриване на разходите за отопление на зъболекарския кабинет през отоплителния сезон. В решението е предложено сумата да се отпуска при предоставяне на месечните фактури през отоплителния сезон от вземане на решение от Общински съвет-Трън до 30 март 2026 година и периода 1 октомври – 31 декември 2026 година до десето число на месеца.

С друга точка в проекта на решението се предлага да бъде определен размерът на възстановяваната сума месечно, представляваща реалните транспортни разходи от местоживеене до месторабота – от село Зелениград до град Трън и обратно. Ще се допускат се следните видове транспортни разходи: използване на личен автомобил — по норма за разход на гориво и за обществeн транспорт — автобус (при невъзможност от ползване на личен автомобил) за срок от вземане на решение Общински съвет-Трън до края на 2026 година. При обществен транспорт ще се възстановява 100 % от реалната цена на билета/картата, но само за най-евтиния наличен вид превоз. При използване на личен автомобил се възстановява стойността на изразходваното гориво, изчислена по формулата: разход = (километър × нормативен разход на автомобила / 100) × цена на гориво.

Ако решението бъде прието финансовото подпомагане ще бъде осигурено от общинския бюджет на Трън.

В края на миналата година Общински съвет-Трън прие решение за подпомагане на единия от двамата лични лекари в общината. Другият личен лекар също трябваше да бъде подпомогнат от местната власт, но възможността бе отказана от джипито.