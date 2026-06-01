Трън и Брезник са подготвили много хубави изненади за децата на 1 юни

Празничният 1 юни в Трън ще започне в 12.30 ч. на площада пред НЧ „Гюрга Пинджурова 1985 г“. Артисти от Алма Алтер са приготвили изненади за най-малките жители на Трън и общината.

„Те ще представят мюзикъл и приказни сценки за децата нашите деца“, поясни председателят на НЧ „Гюрга Пинджурова 1985 г“ Сашка Иванова.

Любимците на малчуганите- Мини Маус и джуджето Дългоноско ще раздават подаръци на дошлите на тържеството малчугани.

В Брезник също са подготвили много изненади за малчуганите.

„Празникът ще започне в 15.00 часа. Поканили сме аниматори, които ще организират невероятни забавни игри и състезания за децата. Осигурили сме надуваеми съоръжения. За малчуганите, които присъстват на площада, ще има и много лакомства. Само дано времето да е с нас, за да могат децата да се забавляват и да прекарат един хубав празник“, поясни заместник-кметът на община Брезник Мария Добревска.