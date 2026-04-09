Турагент: Заради цените на горивата – перничани по-скромни с пътуванията

Заради кризата с горивата по-малко перничани ще тръгнат на път тази година за Великден, такава е преценката на управителя на утвърдена туристическа фирма в града.

Тези, които ще се поздравят с Възкресението Христова далеч от домовете си са резервирали и са закупили своите пакети много преди събитията в Близкия Изток, твърди Пламен Станков. Продадените дестинации са повече за чужбина. По време на празници перничан обичат да се веселят по балкански и ,за това ще пътуват по Великден до наши съседни държави.

Най-много са разпродадените почивки за Турция, Сърбия и Македония, но има резервации и за Испания, както и за Италия. Тъй като в планините има сняг ски сезона ще завърши в средата на април,за това туристи ще се отправят и към зимните ни курорти.

Заради скъпите горива и тока,няма как лятната ни почивка да не е по-скъпа в сравнение с миналогодишната. Направилите ранни резервации още през декември и януари ще спечелят.

Ния Дамянова