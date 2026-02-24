Тъжно: 100 починали, 8 нороводени в Трън през 2025 година

Отчет за изпълнението на Общинския план за действие през 2025 година, съгласно Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 година, предстои да бъде разгледан от трънските общински съветници. Това ще се случи на заседание, насрочено за 26 февруари, пише Zapadno.com.

През миналата година Община Трън отчита по-малко жители, по-малко смъртност, но и по-малко раждания. Констатацията на администрацията е, че по отношение на демографската характеристика в пограничната община се наблюдава трайна тенденция към застаряване на населението и отрицателен естествен прираст. Към 31 декември 2025 година населението на общината е съставено от 3 401 души. От отчета за предходната година знаем, че през 2024-та населението е наброявало 3 438 жители. През 2025-та новородените са били 8, а починалите – 100. Година по-рано те са били съответно 11 и 128. Сключените граждански бракове са 6 през 2025-та и 7 през 2024-та.

В единственото училище в общината през 2024 година са се обучавали 257 деца, а през 2025 година са били 249. Общият брой на учениците е намалял, но броят на възпитаниците със специални образователни потребности се е увеличил от 19 на 22. Допреди два месеца в детска градина „Ален мак“ са били записани 95 деца, а година по-рано са били 99. И в двата случая 4 от тях са със специални образователни потребности. По приоритет „Социални услуги“ през 2025 година в община Трън са функционирали Център за обществена подкрепа „Дъга“, Център за социална рехабилитация и интеграция и отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“-Трън.

Двама здравни медиатори работят на територията на общината. По отношение на здравеопазването в Трънско през 2025 година са отчетени 47 имунизации (при 165 имунизации на деца през 2024-та). Профилактични прегледа на деца за миналата година са били 24 (при 175 профилактики предходната година). Извършени са 49 мамографски прегледа и 30 нефрологични прегледа. Здравните консултации за 2025-та наброяват 115, а през 2024-та те са 2 088.

При приоритет „Заетост“ Община Трън отчита, че е активирала две лица, които преди това не са били активни на пазара на труда. Регистрираните безработни от ромски произход са били 112 (при 85 през 2024-та). За дванайсетте месеца на миналата година Общината е осигурила временна и субсидирана заетост на 27 лица. 54 човека фигурират в статистиката за лични асистенти.

Отчетът на целите, свързани с подобряване на жилищните условия, гласи, че през 2025-та са ремонтирани улици в града и е подобрена инфраструктурата, но 41 картотекирани семейства са без общинско жилище. Културата и обществения живот се изразяват в дейността на 60 деца и младежи в школи към народно читалище „Гюрга Пинджурова-1895“.

На фона на сравнението между последните две години, в обобщение на информацията за 2025 година Община Трън е написала сама за себе си, че е постигнала напредък в направленията: повишаване на обхвата в образованието; подобряване достъпа до социални и здравни услуги; насърчаване на заетостта; подобряване на инфраструктурата; развитие на културната интеграция.