НАСТЪПИ ЛЮБИМОТО ВРЕМЕ ЗА ХЕЙТЕНЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ. Традиционното августовско спиране на топлата вода в целия град пак ще отприщи стотици постове в мрежата за ползата от вредата.

Ремонтите и включването на нови енергийни мощности, с които се аргументира топлофикационното дружество, ще доведат до включване на огромна топлинна енергия от гневни коментари и заклинания на познат адрес.

Въпросът за къпането в горещините отново ще се разгорещи. Ако трябва да бъдем сериозни обаче, може да кажем, че тая година от ТЕЦ-а уцелиха времето. Задават се жестоки горещини и любителите на ежедневното къпане спокойно могат да си стоплят слънчева вода на балкона в коритото. Бабите им така са го правели навремето и какво от това.

Тъкмо ще се икономиса някой и друг киловат в подкрепа на семейния бюджет. И друго – липсата на топла вода стимулира родния туризъм.

Кара перничани да дръпнат за десетина дена на почивка, с което няма да усетят водните несгоди, ще освободят града от задръствания, ще се намали водопотреблението, та язовирът да не спадне като река Дунав.

С други думи – хейтърите, които са наточили клавиатурите, могат да се чувстват разколебани. Как ще издържат тия дни – предстои да видим.