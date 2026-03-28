Търговци на коли “втора употреба” мамят с цените и укриват данъци, показва анализ на НАП. Когато търговци на леки автомобили “втора употреба” не отчитат в пълен размер или изобщо продажбите си, създават предпоставки за нелоялни практики в бранша, нарушаване правата на клиентите и щети за фиска. Това коментира Евгени Славчев, главен експерт по приходите в дирекция “Управление на риска” в НАП.

Той обясни, че НАП е наясно със схемите на търговци, които търсят нечестно предимство спрямо онези, които спазват данъчно-осигурителното законодателство. Агенцията има стратегия за справяне с тези схеми, която включва както ревизии и проверки, така и разясняване на задълженията.

Евгени Славчев препоръча всеки купувач на автомобил “втора употреба” да изиска от продавача да впише в съпътстващите сделката документи (фактура/договор за покупко-продажба) реално платената стойност. При плащане на по-висока от обявената в документите, съществуват редица рискове клиентът да загуби много пари.

“Купувачът може да не е доволен от този автомобил и в рамките на една година да реши да го продаде. Тази продажба се извършва пред нотариус с договор за покупко-продажба, в който се вписва продажната цена или застрахователната стойност, която е по-висока. Обикновено сделките се изповядват на застрахователната стойност. Когато този човек е закупил автомобила на много ниска цена по документи – например за 3000 евро, а реално струва 30 хил. евро и застрахователната му оценка е 18 хил. евро – за тази разлика лицето дължи данък съгласно действащото законодателство”, обясни експертът.

Друг риск за купувача при вписването на много по-ниска от реалната стойност е при проява на т. нар. “скрити дефекти” и последващо решение за връщане на автомобила и възстановяване на платената сума. “Ако се стигне до съдебно производство, ще му бъде възстановена по-ниската стойност – тази, която е вписана във фактурата. Така той ще загуби голяма част от средствата си”, каза още г-н Славчев.

Има случаи, в които търговецът внася автомобила от чужбина (например от Германия). Когато се появи купувач, се предоставя “празен” договор, в който предварително е записано името на германския продавач и се вписва новият купувач, като българският търговец никъде не фигурира. Средствата се прибират от търговеца, който остава скрит за документите. “В този случай имаме проявление на документална измама и това е в обсега на Наказателния кодекс”, посочи още експертът от приходната агенция.

От НАП апелират всички, които купуват автомобили “втора употреба”, да изискват от продавача вписване на реалната стойност на покупката. Това ще им даде възможност при евентуално неразбирателство между страните да защитят средствата и правата си. От НАП призовават гражданите да подават сигнали при констатирани нарушения.