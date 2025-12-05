Тържествено запалиха светлините на коледната елха в Перник

Тържествено бяха запалени светлините на коледната елха и беше открит Коледният базар в Перник. На централния площад „Кракра Пернишки“ музикантите от Духовия оркестър, с диригент д-р Трифон Трифонов, и децата от детска вокална група „Беронче“ поздравиха перничани с изпълненията си. Изненада на най-малките поднесоха Дядо Коледа, Снежанка и джуджетата, както и много други любими анимационни герои.

„Декември е месец, който всички наши малки съграждани трепетно очакват, защото е месец на уюта, на емпатията, на красивите пожелания, на семейството“, каза кметът Станислав Владимиров и добави, че администрацията е подготвила богата програма и още много изненади за празниците.

На площад „Кракра Пернишки“ има виенско колело и карусел, а в момента се подготвя и откриването на ледената пързалка и зоната за работилници, предаде БТА.

Коледният базар ще остане отворен до края на годината. В двадесетте дървени къщички се предлагат тематични храни и напитки, ръчно изработени сувенири и подаръци и др. Програмата ще включи изпълненията на познати на перничани изпълнители, сред които „Bad City“, „Емо Тасев Квартет“, „Конкурент“, „4 of a Kind“, Симона Илова, Духовия оркестър с диригент д-р Трифон Трифонов и др.