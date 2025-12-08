Търси се нов шеф на администрацията, последен ден за документи за конкурса

Конкурс за длъжността секретар, обяви община Перник. В момента позицията се заема от Иво Симеонов. Той беше назначен, след като през октомври дългогодишният секретар на общинска администрация Мартин Жлябинков пое общинското предприятие ФЛОР.

Посочва се, че кандидатите трябва да имат познания в нормативната уредба, свързана с дейността на администрацията. Да притежават стратегическа, лидерска и управленска компетентност.

Мераклиите за секретар ще решава тест. Следващият етап е защита на концепция на тема „Визия за работата и развитие на общинска администрация 2026- 2028 г.“, а последния етап е интервю. Срокът за подаване на документи е до днес, 8 декември включително. Определената основна заплата е 1077 лв.

Минималните заложени изисквания са желаещите да притежават магистърска степен, професионален опит от 5 години. Минимален ранг за заеманата длъжност I младши за държавен служител.