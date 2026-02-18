Увеличиха се амбулаторните прегледи и транспортираните до болницата

На 200 повиквания на спешния телефон 112 са се отзовали екипите на Центъра за спешна медицинска помощ в Перник през изминалата седмица, което е с 1 по-малко в сравнение с предходната.

Най-много са приетите повиквания в Перник- 134, което е с 6 по-малко в сравнение с предходната седмица. Следват тези в Радомир-32, което е с 5 по- малко от предходната седмица. В Трън-16, което е с 8 повече от предходната.

Във филиалите на ЦСМП през изминалата седмица са извършени 109 амбулаторни прегледа, което е със 7 повече от предходната. Най-много през миналата седмица са били прегледаните пациенти във филиала в Радомир- 33, което е с 5 повече от предходната седмица. Следва Брезник- 32, което е с 3 повече от предходната и филиала в Трън- 23, което е с 5 по-малко от предходната седмица.

През изминалата седмица спешните медици не са установили нито един заболял от коронавирус в региона по време на прегледите.

Транспортираните през седмицата пациенти с линейки на ЦСМП са 93, което е със 17 повече от предходната седмица, сред които няма пациенти с CОVID-19.

През изминалата седмица екипите на ЦСМП-Перник са се отзовали на 5 пътно-транспортно произшествия. От тях 3 са в Перник и по 1 в Радомир и Брезник. Това информира директорът на ЦСМП д-р Валери Симеонов.

„Анализирайки свършеното от спешните ни екипи през изминалата седмица, може да се каже, че добрата новина, че броят на повикванията на спешния телефон 112 се запазват без промяна. Леко са се увеличили амбулаторните прегледи. По-голямо е увеличението при транспортираните болни до здравно заведение. Очевидно в нашия регион пикът на острите респираторни заболявания премина. Фактът, че има увеличаване на транспортираните болни, означава, че има усложнения при заболелите пациенти.

По информация на общопрактикуващите лекари, заболеваемостта леко е спаднала и няма увеличаване на броя на пациентите със симптоми за грип. Но опасността от увеличаване на заболеваемостта в региона не е отминала напълно. Затова апелирам хронично болните и възрастните хора да избягват да посещават закрити места, където се събират повече хора. Задължително е спазването на стриктна хигиена.

При движение в обществен транспорт задължително трябва да се слагат предпазни маски на лицето. Много е важно да се избягва самолекуването, тъй като не са редки случаите на усложнения от грипа при ненавременно лечение. При появата на грипоподобни симптоми, непременно да се търси лекарска помощ. Важно е да се знае, че вземането на антибиотик, без лекарско предписание, не е гаранция за излекуване“, поясни д-р Симеонов.

Силвия Григорова