Увеличиха се болните от чревни инфекции, но са намалели тези с грип

Продължават да намаляват заболелите от остри респираторни заболявания /ОРЗ/ на територията на община Перник. През изминалата седмица са регистрирани 87 болни, при 83 през предходната седмица. Заболеваемостта през седмицата е била 132.22 %ОО, при средна за страната 133,65 %ОО към 01.02.2026 г. По данни на Регионалната здравна инспекция и информация на общопрактикуващите лекари от останалите общини в областта, заболеваемостта от грип и ОРЗ за поредна седмица намаляват и са в нормални граници. Това увериха от Регионална здравна инспекция- Перник.

Добрата новина е, че през изминалата седмица не е констатиран нито един болен от варицела.

Няма увеличаване при заболелите от скарлатина. През седмицата е констатиран един болен, при също един за предходната седмица.

Увеличили са се заболелите от ентероколит. През седмицата са регистрирани 5 болни, при 3 за предходната седмица. Два от случаите са етиологично потвърдени като ротавирусен гастроентерит и кампилобактериоза. Най-много са болните на възраст 45-49 г. – 2 . След тях са възрастовите групи: 0 г. -1 и 5-9 г. – 1. Случаите са регистрирани в община Перник. Лекуват се стационарно в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ гр. София и Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ гр. Перник.

През периода е установен 1 болен от вирусен хепатит тип Е, при нито един за предходната седмица. Заболелият е 56- годишен мъж от Перник. Той се лекува стационарно в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ гр. Перник.

От Здравната инспекция увериха, че са извършени епидемиологични проучвания на всички регистрирани случаи. Предприети са необходимите противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 30 проверки. 8 от тях са свързани със спазването на забраната за тютюнопушене.

И през изминалата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в региона. Взети са 117 проби с питейна вода от различни населени места. Целта е да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването. Добрата новина е, че при нито една от пробите не е установено отклонение от изискванията на наредбата.