Увеличиха се жертвите от тежката катастрофа край Друган

Жертвите на тежката катастрофа край радомирското село Друган станаха три. 71-годишният мъж, който бе настанен за лечение в болница също е починал, пише „Мироглед“.

Мъжът бе закаран в МБАЛ „Рахила ангелова“ в Перник със съмнения за комоцио. При направен скенер обаче било установено, че има фрактури на черепа и скулите. Въпреки усилията, които лекарите са положили, той е издъхнал още същата нощ, казаха за „Мироглед“ от болницата.

Припомняме, че трагедията се разигра на 14 март около 13:36 ч. на изхода на селото. Лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 72-годишен жител на радомирското с. Гълъбник, изгубил управлението над автомобила и навлязъл в лентата за насрещно движение, където се ударил в „Шкода Октавия“, управлявана от 62-годишен мъж от софийското с. Вакарел.

В резултат на сблъсъка на място загинаха водачът на фолксвагена и 69-годишната му съпруга. Шофьорът на шкодата и тримата му спътници – двама мъже на 18 и 71 години и жена на 67 години – са закарани в МБАЛ „Р. Ангелова“ за преглед. 71-годишният бе оставен за лечение, а останалите са освободени с повърхностни наранявания.