Удължиха записването на групи за „Сурва 2026“ до петък

Поради големия интерес от страна на маскарадните групи за участие в XXXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ – Перник 2026 и запитванията за удължаване на срока за записване, той ще бъде удължен.

Групите ще могат да подават заявки до 5 декември (петък).

Удължаването на срока цели да даде възможност на всички желаещи да се включат в юбилейното издание на фестивала, което ще отбележи 60 години от първия маскарад „Сурва“ в Перник.

Затова призоваваме групите да не изчакват последния момент и да изпратят своите заявки навреме.