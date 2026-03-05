Управителят на „ВиК“ Перник: Край на верижните аварии!

Процесът по зонирането на водопроводната система на град Перник ще бъде завършен до края на 2026 година. Това ще позволи автоматизирано управление на водоподаването, наблюдение на водните количества във всяка зона и бърза реакция при аварии. Ще се намалят загубите на вода и ще се подобри ефективността на цялата система, коментира управителят на дружеството инж. Стоян Цветанов пред в. „Телеграф“.

В момента се анализира състоянието на мрежата, ползването й от различните видове консуматори, техните съоръжения и се обсъжда територията, която ще заемат отделните зони. Във всяка ще има измервателен уред, който да мери водата, която влиза по тръбите в нея и количеството, което излиза от зоната. „Измервателните уреди и автоматиката ще позволят да автоматизираме управлението на системата, ще се следи промяната в налягането, в дебита и ще се предвиди и хване своевременно дори преди да се е случил пробив или теч в системата. А при отстраняването на авария ще можем да спрем водата само в засегнатия участък, а не на квартала и дори на целия град, както се случва сега. Централното диспечерско управление ще следи и командва автоматизацията, докато приключи възстановяването на мрежата, каза още Стоян Цветанов.

Работи се активно по пилотен проект за цялостно технологично обновление в „Стара Тева“ и „Тева“, кв. „Изток“ на гр. Перник. Когато той бъде завършен, ще се види как работи зонирането на мрежата в града. Друг важен приоритет е оптимизиране работата на техническите екипи, което позволява бързо и адекватно отстраняване на авариите. „За последните 4 месеца успяхме да намалим броя им и дори да махнем проблемните с години. Такива са запушената шахта на ул. „Кракра“, бл. 17, която съществува като авария от близо 30 години, или проблемът с канализацията на ул. „Рашо Димитров“, бл. 64-66, който създаваше неудобства на живеещите от години. Отстранихме го, като най-напред открихме виновника и след това сменихме участък от канализационната тръба“, разказа Цветанов.

Пробивите се дължат най-вече на компрометираната мрежа, както и на труднодостъпните планински терени, в които да се отстрани пробив във водопровода, например под връх Руй, Трънско, в минусови температури си е направо геройство. Важното е, че техническите и дежурните екипи на ВиК-Перник са вече окомплектовани. Няма кадрова криза, а хората са мотивирани, защото виждат резултатите от своята работа. „Въведеният софтуер, който следи работата на екипите и помага в приоритизиране на авариите, наистина води до повишаване на ефективността в работата“, поясни Стоян Цветанов. Неговият екип работи усилено и за подобряване комуникацията с клиентите, което също е приоритет в работата на дружеството.

Цената на водата в област Перник след решение на КЕВР от края на декември 2025 г. остава непроменена и е 4,09 лв. с ДДС за кубичен метър (към февруари 2026 г.).