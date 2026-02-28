Успокоение: Цената на водата в Перник няма да се променя

Без промени остава цената на водата за абонатите на ВиК Перник. Решението за актуализиране на цените на ВиК услугите в страната беше взето от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в края на месец декември миналата година, като новите цени трябваше да влязат в сила от 1 януари 2026 г

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви, че държавните ВиК дружества, каквото е и „В и К“-Перник, няма да повишат цените, заради приемане на еврото.. Изключение направи само “Софийска вода”, чийто концесионер е френска компания.

В момента водата за битови абонати в Пернишко струва 2,094 евро с ДДС /4,09 лв./ за кубичен метър . В тази цена влиза доставяне на вода на потребителите – 1,518 евро, отвеждане на отпадъчни води – 0,234 евро, и пречистване на отпадъчни води – 0,343 евро.