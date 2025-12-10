Ученик стана учител за един час

В ролята на „Учител за един час“ влезе Ангелос Дайко от VII „б“ клас от XI- то ОУ „Елин Пелин“. Един необичаен и вдъхновяващ урок по Безопасност на движението по пътищата, воден не от преподавател, а от ученик.

В седми учебен час представи урок, посветен на безопасното управление на тротинетки – тема, която е особено актуална за учениците. Още с първите минути Ангелос успя да привлече вниманието на съучениците си. Той обясни защо темата е важна – тротинетките са популярни, удобни и забавни, но носят и рискове.

Целта му беше ясна: да покаже, че безопасността не е просто правило, а грижа за собствения живот. С много примери от ежедневието Ангелос обясни кои места са разрешени за движение с тротинетка и кои крият риск.

Той припомни, че тротоарите не са подходящи за електрически тротинетки и най-безопасно е движението по велосипедни алеи и дясната страна на платното, когато няма друга възможност. Съучениците му споделиха ситуации от собствения си опит, което превърна частта в оживена дискусия.

Ангелос показа, че всеки ученик може да бъде учител, когато е добре подготвен по темата, говори с желание, увереност и личен пример, казаха от училището