Учениците в Брезник се включват в „Да спортуваш е модерно“

Неучебен ден за учениците в град Брезник ще бъде 15 май /петък/. Причината е мащабния спортен празник, който ще се състои в този ден под мотото „Да спортуваш е модерно“.

Общинският спортен празник ще започне в 10,00 ч. на обновения стадион „Чорни“ в град Брезник . Той се провежда за 17- ти път под патронажа на кмета Васил Узунов. В изявата ще се включат учениците и от двете училища в общината – СУ „Васил Левски“, ОУ „Христо Смирненски“ от село Ноевци, както и децата от детска градина „Брезица “.

„Идеята на спортното събитие е всички ученици от Брезник и малките деца от детската градина да имат един ден физическа активност.“, поясни зам -кмета на Брезник Мария Добревска.

В програмата е предвиден масов крос за всички, както и спортни изяви по интереси по волейбол, футбол, баскетбол и народна топка. За най-малките са предвидени забавни щафетни игри.

Освен награди за победителите в отделните състезания има осигурени и такива за училищата и детската градина в града.