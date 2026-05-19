Учениците от ОУ „Св. Иван Рилски“ и ПМГ „Христо Смирненски“ станаха здравни експерти

Районната здравноосигурителна каса гр. Перник отвори вратите си за десетки ученици в рамките на Националния ден на отворените врати на НЗОК. Инициативата е част от мащабната информационна кампания „НЗОК за теб“, която цели по-голяма откритост, прозрачност и активен диалог с гражданите.

Учениците от ОУ „Св. Иван Рилски“ и ПМГ „Христо Смирненски“ влязоха в ролята на здравни експерти в Деня на отворените врати на РЗОК-Перник. Учениците бяха от две възрастови групи – от 4 до 8 клас и бъдещи абитуриенти от 8 до 11 клас. Те бяха посрещнати от ръководството и водещи експерти на институцията.

Най-малките посетители преминаха през специален информационен тур и се запознаха отблизо със структурата на РЗОК. Чрез презентация на достъпен език експертите на РЗОК обясниха какво представлява здравноосигурителната система в България. Децата научиха какво представлява здравното осигуряване и кои са основните им здравни права, каква е ролята на личния лекар и как държавата се грижи за здравето на учениците.

Срещата с учениците от осми до единадесети клас премина под формата на открита дискусия за дигитализацията в здравеопазването. Учениците посетиха Центъра за административно обслужване на РЗОК-Перник и се запознаха с работата на служителите на първа линия. Те видяха как се подават документи и как се обработват заявления. Експертите на РЗОК демонстрираха пред младежите как функционира Персоналното електронно здравно досие и разясниха ползите от Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) при пътуване в чужбина. Учениците, на които скоро предстои сами да внасят своите здравни осигуровки, получиха практически съвети как да не прекъсват здравноосигурителните си права. Бяха зададени въпроси свързани с осигуряване на здравноосигурените лица в Европейския съюз, както и извън него.

„Инвестицията в здравната култура на младите хора е инвестиция в бъдещето на цялото ни общество. Щастливи сме, че днес видяхме толкова будни и интересуващи се деца. РЗОК не е просто администрация, а отворена и модерна институция в услуга на пациентите“, сподели директорът на РЗОК – Перник д-р Йорданка Александрова.

Проведената инициатива доказа, че прекият диалог с младото поколение е ключова стъпка към изграждането на информирано общество и утвърждаването на НЗОК като модерна, отворена и ориентирана към хората институция.