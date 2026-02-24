Ученици в село Ноевци си поговориха за тормоза и агресията

Кампания срещу тормоза в училище организира SOS Център за обществена подкрепа-Перник в различни части от област Перник. Стартирахме в село Ноевци и основно училище „Христо Смирненски“, съобщи специално за Zapadno.com ръководителят на организацията Росен Самуилов.

Инициативата е част от тематична седмица под надслов „НЕ на тормоза, но НЕ за ден“, свързана с отбелязването на Деня на розовата фланелка. По време на срещата децата разговаряха за това какво представлява тормозът, как може да бъде разпознат и какви са възможностите за реакция и търсене на подкрепа. Срещата премина под формата на открита дискусия, в която учениците споделяха свои наблюдения, задаваха въпроси и обсъждаха реални ситуации от ежедневието си, поясни Росен Самуилов.

Специално внимание беше отделено на темите за уважението, личните граници, отговорното поведение в дигитална среда и изграждането на подкрепящи взаимоотношения между връстниците. Акцент беше поставен и върху това към кого могат да се обърнат децата при трудни ситуации – родители, разширено семейство, учители, училищни психолози и социални специалисти. Подобни инициативи имат за цел да насърчат емпатията, взаимната подкрепа, увереността за търсене на помощ и ранната превенция на рискови поведения, като същевременно подкрепят училищата в усилията им за създаване на по-безопасна и спокойна образователна среда, каза още ръководителят на SOS Център за обществена подкрепа-Перник.

В рамките на инициативата бяха включени и кратки интерактивни упражнения и казуси, чрез които децата имаха възможност да влязат в различни роли – това помогна темата да бъде представена по-достъпно и ангажиращо, като учениците активно се включиха и показаха висока чувствителност към проблема.

В края на срещата учениците отправиха свои послания срещу тормоза и споделиха идеи как училището може да бъде място, в което всеки се чувства приет и защитен. Част от децата предложиха да се организират още подобни инициативи, което показва интерес и готовност за продължаване на диалога по темата.

Ръководството на училището и целият педагогически персонал съдействаха за организирането на тази дискусия и сме щастливи, че са наши партньори през последните години като работим с тях много активно включително за превенция на тормоза и насилието в и извън училищна среда.

За SOS Център за обществена подкрепа-Перник район Брезник е ключов – не само, защото част от екипа ни сме оттам родом и имаме корени, но и защото фокусът трябва да бъдат и към по-малки общини и населени места в област Перник, не само община Перник, отбеляза Росен Самуилов.