Ученици могат да се възползват от безплатни кариерни консултации

Безплатни индивидуални кариерни консултации за ученици на възраст от 13 до 19 години се провеждат в сградата на Международния младежки център (ММЦ) в Перник, съобщиха пред БТА от екипа на организацията.

Консултациите се провеждат всеки петък от 15:00 до 19:00 ч. и се водят от кариерен консултант. Те са насочени към идентифициране на личните интереси, способности и таланти на участниците. По време на първата среща всеки младеж попълва лицензирани тестове за кариерно ориентиране, на база на които се изготвя индивидуален анализ на силните страни, потенциала и възможностите за професионална реализация.

В рамките на консултациите младите хора получават информация за актуалните тенденции на пазара на труда, което им помага да вземат информирано решение за продължаване на образованието си. Процесът на консултиране обикновено включва няколко последователни срещи.

От началото на програмата през ноември миналата година около десет ученици на възраст между 17 и 19 години са се възползвали от услугата. Някои вече са се ориентирали към бъдещата специалност, която желаят да изучават.

Записванията за индивидуалните консултации се извършват на място в ММЦ – Перник или чрез посочения телефон на фейсбук страницата на организацията.