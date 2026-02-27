Ученици от Брезник изработиха макети за Освобождението

65 ученици от община Брезник се включиха в конкурса „Освобождението на България“.

Конкурсът бе организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Брезник съвместно с Общински исторически музей-Брезник.

Участие в него са взели 65 ученици от средно училище „Васил Левски“ в Брезник и основно училище „Христо Смирненски“ в Ноевци с представяне на рисунки, макети и други проекти по темата нс конкурса. Те са били наградени днес в Общински исторически музей-Брезник. Това поясни за Zapadno.com заместник-кметът на община Брезник Мария Добревска.

Изложба с произведенията на учениците ще бъде открита навръх 3 март.