Ученици от Руското изследваха сградата на пернишкия Профилакториум

Ученици от единадесетите класове на Средно училище с преподаване на чужди езици (СУРИЧЕ) „Д-р Петър Берон“ в Перник изследваха сградата на Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация, съобщиха от здравното заведение.

Децата са имали за задача да проучат и изследват сградата на болницата, която е с архитектурна стойност и е емблематична за града. Учениците работят по иновативния проект „Сградите от миналото – дом на бъдещето“. Инициативата има за цел да насърчи младите хора да проучват и популяризират емблематични сгради на Перник, носещи културна, историческа и архитектурна стойност, допълниха от училището.

БТА информира още, че екип от преподаватели ще води дейностите по проекта. Това са преподавателят по „История и цивилизации“ Теодора Рангелова, Верка Бонева – ръководител на извънкласните дейности „Краеведско знание“ с профил „Екскурзоводско обслужване“, Мария Тасева – преподавател по немски език, и Оля Георгиева – преподавател по английски език. Те ще подпомагат учениците по време на тяхното начинание. В рамките на три години екип от учители ще ръководи дейността на възпитаниците на учебното заведение.

Децата, заедно с класния си ръководител Теодора Рангелова, са се спрели на някои от емблематичните за град Перник сгради. Това са Минна дирекция, двете гари – Централна и Разпределителна, Обединен детски комплекс, Дворецът на културата, Младежкият дом, както и сградата на Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация, по-известна сред перничани като Профилакториум.

Директорът д-р Юрий Торнев е запознал учениците с дейността на лечебното заведение, неговата история и значението му за здравето на перничани през годините.

Учениците разгледаха отделенията на болницата и се запознаха с използваните апарати и методи за рехабилитация.

В края на изпълнението на проекта младежите ще изготвят специален справочник, включващ исторически сведения и екскурзоводски беседи за проучените сгради. Те ще бъдат включени в различни тематични маршрути, които ще представят богатото архитектурно и културно наследство на Перник по съвременен и достъпен начин, допълниха от училището.

Светла Йорданова