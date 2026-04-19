Ученичка от Перник с първо място в състезание по английски език

За голям успех на своя ученичка споделят от Средно училище с разширено изучаване на чужди езици „Д-р Петър Берон“ в социалната мрежа. Ето какво споделят от учебното заведение: „С огромна радост споделяме изключителния успех на Изабела Димитрова от VIII “а” клас, която завоюва ПЪРВО МЯСТО в националното състезание по английски език KGL (ниво A1 Senior)!

Този впечатляващ резултат е плод на нейния труд, постоянство и талант, както и на всеотдайната подготовка от страна на нейния учител г-жа Ирина Ненкова, на която изказваме искрена благодарност и признателност.

По време на тържественото награждаване и двете получиха заслужено признание – предметни и парични награди, както и сертификати за високите си постижения.

Церемонията се състоя на 18 април 2026 г. ￼в рамките на юбилейния Cambridge Day – национална конференция по английски език с над 600 участници, проведена в Хотел Балкан София.

Събитието беше уважено от редица високопоставени гости, сред които и министърът на образованието Сергей Игнатов, представители на МОН, началници на РУО, както и официални гости от Британското посолство, Британския съвет и Cambridge University Press & Assessment.