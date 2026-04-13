Фермерско селце отварят в Трън с местни производители

Първо издание на „Трънско фермерско селце“ ще се проведе на 25 април на покрития пазар в град Трън, предава Zapadno.com.

„Трънско селце“ ще стартира поредица от фермерски базари, които ще бъдат на 25 април, 23 май, 27 юни, 25 юли 29 август и 19 септември и ще завършат на Деня на град Трън през месец октомври.

Тази седмица се очаква да бъде обявено начало на записването на производители от областта. Това поясни заместник-кметът на община Трън Светлана Валериева.

През месец декември миналата година и в началото на април къщичките на покрития пазар на улица „Петко Д. Петков“ се промениха облика си за Коледа и Великден.