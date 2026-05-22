Фестивалът „Балкански котел“ се завръща на 20 юни в Радомирско

Фестивалът на балканското веселие „Балкански котел“ се завръща на 20 юни 2026 г. в с. Стефаново, общ. Радомир, за да превърне Центъра за традиции и култура „Егреците“ в сцена на музика, танци и културна среща без граници.

След силния успех на първото издание, събрало хиляди посетители и участници от няколко държави, фестивалът продължава да разширява своя мащаб и международно присъствие. „Балкански котел“ вече се утвърждава като събитие, което обединява традиционното и съвременното звучене на Балканите в една обща енергия.

Първото издание на фестивала събра над 500 участници от България, Сърбия, Хърватия, Северна Македония, Кипър и Италия. Над 3 000 души публика се наслаждаваха на техните изпълнения и на различни вкусове от Балканите. Поздравителен адрес изпрати президентът на България Румен Радев.

През 2026 г. фестивалът ще предложи още по-богата програма, международни музикални партньорства и специални гости от различни балкански държави. Сред новите акценти е и сътрудничеството с Nisville Jazz Festival – един от най-значимите джаз фестивали в Европа, както и с музикални продуценти от Румъния. В програмата ще се включат и групи на българи, живеещи извън пределетие на родината. Сред артистите, които вече са потвърдили участието си са ансамбъл „Етнофолк“, авторът на вечната песен „Рада Радомирка“ Георги Гьолски, класиралият се на второ място в „Пирин фолк“ Юлиян Асенов, състави от НЧ „Напредък-1895“ в гр. Радомир, лауреати на международния онлайн конкурс „Е-Фест“, възпитаници на 6 СУ „Св. Св. „Кирил и Методий“ и 13 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Перник. Изненадите в програмата тепърва предстоят.

Партньор на събитието е Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Подкрепата си за фестивала заявиха народният представител Мартин Жлябинков, областният управител на Перник Грета Колева, председателят на ОбС в Радомир Светослав Кирилов.

„Балкански котел“ не е просто музикално събитие — това е преживяване, в което фолклорът среща съвременните музикални стилове, а различните култури се преплитат в общ ритъм. Посетителите ще се потопят в атмосфера, изпълнена с жива музика, танци, вкусове и емоции, които превръщат фестивала в истински празник на Балканите.