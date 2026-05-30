Фестивалът „РестАрт“ събира жители и гости на Перник

Фестивалът РестАрт вече събира жители и гости на Перник пред Двореца на културата с музика, изкуство, творчество и добро настроение. Посетителите могат да разгледат арт базар, да се включат в творчески работилници, да се насладят на вкусна храна, изложби и музика.

Фестивалът започна днес под мотото „История, архитектура и градски базар“. Сред акцентите са изложбата „Разходка из стария Перник“ в Регионалния исторически музей, специален архитектурен тур на Минната дирекция, арт базар с ръчно изработени изделия, демонстрации, творчески работилници и множество занимания за деца.

Посетителите ще могат да участват в грънчарски ателиета, рисуване върху стъкло, арт фотография, рисуване с къна, спортни игри, театрални представления и лекции. Вечерната програма включва концерт на Роби и прожекция на филма „Дъвка за балончета“ под звездите.

В неделя фестивалната атмосфера продължава с още работилници, спортни активности, куклен театър, игри от 90-те години, образователни инициативи и творчески ателиета. Специално внимание е отделено на най-малките посетители, за които са предвидени редица занимания и състезания с награди.

Финалът на фестивала ще бъде отбелязан с впечатляващо огнено шоу и прожекцията на българския филм „Куче в чекмедже“.