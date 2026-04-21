Филиалът на ЦСМП в Трън отново се превърна в поликлиника

На 216 повиквания на спешния телефон 112 са се отзовали екипите на Центъра за спешна медицинска помощ в Перник през изминалата седмица, което е с 35 по- малко в сравнение с предходната.

Най-много са приетите повиквания в Перник- 139, което е с 31 по-малко в сравнение с предходната седмица. Следват тези в Радомир-38, което е с 6 повече от предходната седмица. В Брезник- 16- с 1 повече от предходната седмица.

Във филиалите на ЦСМП през изминалата седмица са извършени 174, амбулаторни прегледа, което е с 21 повече от предходната. Най-много през миналата седмица са били прегледаните пациенти във филиала в Трън-61, което е с 20 повече от предходната седмица. Следват филиалите в Брезник- 45, което е с 6 по-малко от предходната и Радомир- 40, което е с 8 по-малко от предходната седмица.

През изминалата седмица спешните медици не са установили нито един заболял от коронавирус в региона по време на прегледите.

Транспортираните през седмицата пациенти с линейки на ЦСМП са 92, което е с 11 по-малко от предходната, сред които няма пациенти с CОVID-19.

През изминалата седмица екипите на ЦСМП-Перник са се отзовали на 3 пътно-транспортни произшествия. От тях 2 са в Перник и 1 в Трън. Това информира директорът на ЦСМП д-р Валери Симеонов.

„Анализирайки свършеното от спешните ни екипи през изминалата седмица се налага изводът, че са се увеличили значително амбулаторните прегледи, а по-малко са повикванията на спешния телефон. По-малко са и транспортираните пациенти до пернишката болница. За пореден път филиалът на ЦСМП в Трън се превърна в поликлиника, а нашите медици са прегледали 60 пациенти през седмицата. Това показва, че все още не са отшумели респираторните инфекции.

Фактът, че са намалели транспортираните пациенти, означава, че жителите на областта са реагирали навреме при появата на респираторни инфекции и не се е стигнало до усложнения. Имайки предвид прогнозите ва метеоролозите за влошаване на времето и падане на температурите, през тази седмица ще бъде хладно и с валежи. Затова все още е налице опасност от появата на респираторни заболявания, заради променливите температури. Това създава дискомфорт на организма и го прави уязвим на простудни заболявания.

Поради това съветвам хронично болните хора да бъдат предпазливи още малко и да не подценяват опасността от респираторни заболявания. Важно е да се знае, че при появата на грипоподобни симптоми, вземането на антибиотик, без лекарско предписание, не е за препоръчване и не гарантира излекуване“, напомни д-р Симеонов.