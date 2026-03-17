Филиалът на ЦСМП-Перник в Брезник се превърна в поликлиника

На 236 повиквания на спешния телефон 112 са се отзовали екипите на Центъра за спешна медицинска помощ в Перник през изминалата седмица, което е с 31 повече в сравнение с предходната.

Най-много са приетите повиквания в Перник- 165, което е с 23 повече в сравнение с предходната седмица. Следват тези в Радомир-32, което е колкото през предходната седмица. В Брезник-18, което е с 2 повече от предходната седмица.

Във филиалите на ЦСМП през изминалата седмица са извършени 127 амбулаторни прегледа, което е със 7 повече от предходната. Най-много през миналата седмица са били прегледаните пациенти във филиала в Брезник-45, което е с 14 повече от предходната. В Радомир- 34, което е с 8 повече от предходната седмица. Трън-32, което е с 14 по- малко от предходната седмица.

През изминалата седмица спешните медици не са установили нито един заболял от коронавирус в региона по време на прегледите.

Транспортираните през седмицата пациенти с линейки на ЦСМП са 95, което е с 12 повече от предходната седмица, сред които няма пациенти с CОVID-19.

През изминалата седмица екипите на ЦСМП-Перник са се отзовали на 7 пътно-транспортни произшествия. От тях 5 са в Перник и по 1 в Радомир и Брезник Това информира директорът на ЦСМП д-р Валери Симеонов.

„От анализа, който правим на свършеното от спешните ни екипи през изминалата седмица, можем да обобщим, че са скочили както повикванията на спешния телефон 112, така и на амбулаторните прегледи, но не във всички общини. Повече са и транспортираните болни до здравно заведение. Това показва, че все още не трябва да подценяваме опасността от заболяване от респираторни заболявания. Месец март е малко коварен и подлъгва с повишаването на температурите.

Синоптиците обаче прогнозират, че около 18-20 март Баба Марта ще напомни за лошия си нрав и ще опита да върне зимата. Така че, съветвам хронично болните хора да бъдат предпазливи още малко и да не подценяват опасността от респираторни заболявания. Отново ще напомня, че е важно да не се прибягва до самолекуване, за да се избегнат усложнения при острите респираторни заболявания.

При появата на грипоподобни симптоми, непременно да се търси лекарска помощ. Важно е да се знае, че при появата на грипоподобни симптоми, вземането на антибиотик, без лекарско предписание, не е за препоръчване и не гарантира излекуване“, напомни д-р Симеонов.