Филиалът на ЦСМП-Перник в Трън отново се превърна в поликлиника

На 205 повиквания на спешния телефон 112 са се отзовали екипите на Центъра за спешна медицинска помощ в Перник през изминалата седмица, което е с 14 по-.малко в сравнение с предходната.

Най-много са приетите повиквания в Перник- 142, което е с 14 по-малко в сравнение с предходната седмица. Следват тези в Радомир-32, което е с 6 по-малко от предходната седмица. В Брезник-16, което е със 7 повече от предходната седмица.

Във филиалите на ЦСМП през изминалата седмица са извършени 121, амбулаторни прегледа, което е с 25 по-малко от предходната. Най-много през миналата седмица са били прегледаните пациенти във филиала в Трън- 46, което е с 10 повече от предходната седмица. Брезник-31, което е с 13 по-малко от предходната. В Радомир- 26, което е с 8 по-малко от предходната седмица.

През изминалата седмица спешните медици не са установили нито един заболял от коронавирус в региона по време на прегледите.

Транспортираните през седмицата пациенти с линейки на ЦСМП са 83, което е с 8 по-малко от предходната седмица, сред които няма пациенти с CОVID-19.

През изминалата седмица екипите на ЦСМП-Перник са се отзовали на 2 пътно-транспортни произшествия, като всички са в Перник. Това информира директорът на ЦСМП д-р Валери Симеонов.

„Анализирайки свършеното от спешните ни екипи през изминалата седмица, можем да кажем, че имаме добра новина- намалели са както на повикванията на спешния телефон 112, така и на амбулаторните прегледи, но не във всички общини. По-малко са и транспортираните болни до здравно заведение. Това наистина е добра новина, но все още не трябва да подценяваме опасността от заболяване от респираторни заболявания. Месец март е малко коварен и подлъгва с повишаването на температурите.

Синоптиците обаче прогнозират, че около 18-20 март Баба Марта ще напомни за лошия си нрав и ще опита да върне зимата. Така че, съветвам хронично болните хора да бъдат предпазливи още малко и да не подценяват опасността от респираторни заболявания. Отново ще напомня, че е важно да не се прибягва до самолекуване, за да се избегнат усложнения при острите респираторни заболявания. При появата на грипоподобни симптоми, непременно да се търси лекарска помощ. Важно е да се знае, че при появата на грипоподобни симптоми, вземането на антибиотик, без лекарско предписание, не е за препоръчване и не гарантира излекуване“, напомни д-р Симеонов.