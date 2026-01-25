Финалът! Юбилейната „Сурва“ е закрита

XXXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ 2026 бе закрит след два уикенда на ярки маскарадни дефилета на над 13 000 участници от България и чужбина.

Финалът на фестивала бе поставен от зам.-кмета на община Перник Стефан Кръстев. Перничани и гостите на града се хванаха на голямо хоро под звуците на песните на народния певец Антонио Симеонов, превръщайки последните мигове на „Сурва“ в истински празник на българския дух.

Последна в дефилетата се представи групата на село Кошарево, която достойно постави финалния акцент на фестивалната програма.

Откриването със запомнящ се спектакъл, в който участие взеха над 250 артисти, и многобройните съпътстващи събития доказаха, че „Сурва“ не е просто маскараден фестивал – тя е празник на българската култура и фолклор.

„Изказваме специални благодарности на всички членове на екипа, които вложиха не само време, но и сърце, за да превърнат тази магия в реалност. Благодарим на организаторите, доброволците, техническите екипи, служителите на МВР, артистите и всички, които се включиха активно в подготовката и реализацията на събитието. Без тяхната работа и отдаденост фестивалът нямаше да бъде такъв, какъвто го видяхме – изключителен и незабравим“, пишат от Община Перник.