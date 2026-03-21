Фотоволтаици монтират на социални центрове от семеен тип в Брезник

Фотоволтаични инсталации ще бъдат монтирани на двата центъра за настаняване от семеен тип в Брезник. Общината е обявила обществена поръчка, чиято стойност е в размер на 79 702,73 евро без ДДС.

Инсталациите ще са за собствени нужди със съхранение на енергия, находяща се в прилежащ терен на сграда. Ще бъдат монтирани общо 103 панела.

Предвидени са също батерия, два инвертора с номинална мощност 30 kw, електромер и аксесоари и др.

Единият център е за пълнолетни лица с деменция, а другият – за пълнолетни лица с физически увреждания. Те са с капацитет по 15 човека.