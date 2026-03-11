Хванаха малкия терорист с тротинетката, засилват контрола в Перник

12-годишно момиче е в болница „Пирогов“ със серизни травми, след като е ударено в пешеходна зона от свой връстник с електрическа тротинетка

Засилени проверки и по-строг контрол върху използването на електрически тротинетки въвеждат в Перник след пореден инцидент, при който пострада 12-годишно момиче.

Инцидентът е станал на площад „Кракра“ – зона, в която движението както на електрически тротинетки, така и на велосипеди е забранено. Детето е било блъснато от тротинетка, управлявана от негов връстник.

Майката на пострадалото момиче не успя да се включи на място, тъй като в момента е с детето си в болница „Пирогов“. По информация на близките му, момичето е със счупвания на две места на глезена и предстои да бъде насрочена операция.

След инцидента общината и полицията обявиха допълнителни мерки за контрол. Зам.-кметът на Перник Адриан Скримов заяви, че проверките на общинската полиция не са спирали, но ще бъдат още по-засилени.

„Случаят е неприятен. Благодарим и на МВР, че засилиха своите проверки. Сега, със затоплянето на времето, децата отново започват да управляват тротинетки. Затова призовавам родителите да внимават не само когато купуват такива, но и когато обясняват на децата си как трябва да ги управляват“, каза Скримов.

По думите му предстои и допълнително обозначаване на пешеходните зони, където движението на тротинетки и велосипеди е забранено.

От полицията в Перник съобщиха, че извършителят на инцидента вече е установен и по случая се води досъдебно производство.

„Назначени са експертизи и след приключване на разследването прокуратурата ще се произнесе“, заяви комисар Йордан Дундаков.

Той подчерта, че контролът върху използването на електрически тротинетки се осъществява от години, но въпреки това е необходимо по-добро информиране на гражданите. Затова полицията е изготвила информационна брошура с правилата за управление на тротинетки, която ще се разпространява чрез търговците при покупка на такива превозни средства.