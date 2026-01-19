Хиляди сурвакари участваха в първия уикенд на фестивала

Няколко хиляди участници от цялата страна и 20 международни групи взеха участие в първия уикенд на XXXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ 2026.

Перник отново се превърна в сцена на традициите, багрите и звуците на маскарадните обичаи, които привлякоха хиляди зрители от страната и чужбина.

Фестивалната програма продължава и през следващата събота и неделя, когато дефилетата отново ще започнат от 10:00 ч. Очаква се още по-голям интерес и участие в най-големия маскараден фестивал в Европа.