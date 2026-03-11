Храм „Света Петка“ в Брезник обяви конкурс по повод празника Благовещение

Църковното настоятелство на храм „Света Петка“ в град Брезник с благословението на Негово Светейшество Даниил, патриарх български и митрополит софийски обявява конкурс за празника Благовещение (25 март).

Темата на конкурса е: „Благовещение – празник на Пресвета Богородица и всички майки“.

Конкурсът е посветен на радостта от благата вест, която свети Архангел Гавриил открива на Богородица. Благовещение е истинския празник на майката.

Организаторите канят децата от ДГ „Брезица“ и СУ“В. Левски“, както и всички, които живеят на територията на община Брезник, да участват със своя рисунка, стихотворение или кратък разказ.

Творбите трябва да бъдат предадени до 25 март в храм „Света Петка. Те трябва да са надписани с трите имена на участника, от коя образователна институция е, както и от коя група или кой клас е.

Грамоти и награди за участниците ще бъдат връчени след светата литургия на 29 март в храма.