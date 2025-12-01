Художничката Фани от Перник отива на финал в „България търси талант“

Художничката от защитеното жилище в Перник Фанка Борисова спечели място на големия финал на „България търси талант“ с подкрепата на зрителите на шоуто. Тя събра най-много SMS-и от гласуването по време на втория полуфинал.

Талантливата жена внесе тиха, но силна емоция с картината, която нарисува на живо в памет на своя приятелка, с която са били много близки над 20 години, но тя е починала и трогна и жури и публика в залата. Със своето творчество перничанката стана участникът, който получи най-много SMS-и от зрителския вот във втория полуфинал на шоуто.

На сцената на шоуто Фани показа свои картини, а Цитиридис пожела да си закупи една от творбите ѝ.

Тя сподели, че след първото ѝ участие на телевизионния екран много хора са я разпознавали и спирали по улиците на Перник.

„Жена от американски щат закупи 4 от моите картини. Нарисуваните ми картини привършиха много бързо, за това трябва да рисувам нови“ , сподели тя в ефира на предаването.

„Фани, ти си абсолютният смисъл на това предаване“, сподели Николаос Цитиридис.

„Фани ти внасяш някакво спокойствие с присъствието си на сцената. Около теб витае някаква приказна енергия. Всичко замира, когато започнеш да рисуваш“ бяха единодушни Катерина Евро и Галена.

„Не мога да повярвам, че съм на финал“ каза през сълзи Фани след като чу първа името си, като сигурен финалист.

Големият финал е на 14 декември, а следващата неделя предстои и последният трети полуфинал на шоуто.