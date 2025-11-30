Цветанка Иванова представя легендите на Земен в книгата си

Представяне на книгата „Земен край. Струма – история, бит, очарование“ на Цветанка Иванова, се състоя в Народно читалище „Светлина – 1924“ в Земен. Сред присъстващите бяха народният представител от региона Стефан Маринов, кметът на Земен Михаил Златанов и председателката на Общинския съвет Ива Борисова.

Авторката каза за БТА, че това е седмата ѝ издадена книга, в която преплита художествен разказ и исторически изследвания. По думите ѝ в страниците се проследяват древни миграции и връзки между народите – от Египет до Хималаите, както и ролята на траките и прабългарите през вековете. В художествената част на книгата централно място заема образът на конника, който „преминава през вековете“, за да достигне до Земенския край и да разкрие бита на местните хора.

Иванова разказа, че работата върху настоящото издание е продължила близо две години, като голяма част от текста е посветена на древните пътища по долината на Струма.

„Покрай тази река са минавали пътници от Европа към Истанбул. Когато Струма е била пълноводна, хората са се придвижвали с шейни и с кервани. Тук има и римски път, селище и крепост, носила името Землънград“, отбеляза тя.

По време на проучванията Иванова открила редица любопитни факти за родния край. Сред тях е и твърдението, че в църквата към Земенския манастир се намира един от най-ранните образи на Св. Иван Рилски – тема, на която посвещава отделна книга. „Когато започнах да пиша за светеца, някои ми казаха, че нямам право. Но аз исках да разкажа за човека, който век по-късно е канонизиран“, обясни тя.

Издателят на книгата Юлияна Томова от издателство „Български бестселър“ подчерта богатството на съдържанието, като отбеляза, че то е смесица от легенди, предания, исторически проучвания и въображението на автора. Според нея книгата носи силно послание за опазване на културното наследство и ни приканва да видим „красотите около нас и дълбините под земята, върху която живеем“.

„Това е едно пътуване през времето – от Земенския пролом до съвремието ни. Конникът, който пътува 500 години, преосмисля миналото, геройствата и постиженията на нашите предци“, допълни Томова.

Поздрав към авторката с музикални изпълнения и рецитал по стихове на български класици отправиха ученици от Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Земен.

Цветанка Иванова е родена през 1943 г. в Земен. Завършва местното училище „Св. св. Кирил и Методий“ и икономическия техникум в Перник. Автор е на книгите „Пещерски манастир“, „Земен рай“, „Св. Иван Рилски“, „Боян Мага“, „Път през годините“ и „Серафим“, в които изследва историята и легендите на родния си край.