Цветислава Цветкова: Само заедно и с общи усилия можем да преодолеем всяка трудност

– Госпожо Цветкова, каква година беше изминалата 2025- та за община Трън?

-Отиващата си 2025 година беше много трудна за Община Трън. Положителните постижения в различни направления на общинската дейност бяха засенчени от двете сполетели ни бедствия – пожарът през юли, който нанесе тежки материални щети в три села и снеговалежът в началото на месец октомври, който остави без комуникации и електрозахранване за денонощие и половина територията на цялата община, а десетки населени места и за по няколко дни. Падналият сега, в навечерието на Коледа сняг, също остави без ток над 20 села в общината.

-Кои, според Вас, са най-важните постижения на Общината през отиващата си година?

-Успяхме да изпълним по голямата част от планираните по капиталовите разходи обекти. Подадохме и подписахме договори както за инвестиционни, така и за социални проекти по различни програми – програмата за развитие на човешките ресурси, програмата за развитие на селските райони. Сключихме договори за финансиране на реконструкцията и рехабилитацията на пътя за село Лялинци. Наред с това подписахме договори и за изграждане на ФЕЦ на покрива на центровете за настаняване от семеен тип и доставяне на електрически автомобил за работата на центровете. Това ще доведе до намаляването на разходите за тях, което е много важно.

-Кои бяха основните предизвикателства тази година и как Общината се справи с тях?

-Основните предизвикателства за нас бяха свързани с отстраняването на щетите от пожара и природното бедствие. Не мога да не подчертая голямата съпричастност и отговорността, с която работиха екипите, сформирани от Общината. Всички, които се бяха ангажирали работиха много отговорно и всеотдайно, и без оглед на работно време за отстраняване на щетите.

-Госпожо Цветкова, какви важни инфраструктурни проекта бяха реализирани през тази година?

-Извършихме основен ремонт на осем улици в пет села. Целта, която си бяхме поставили бе да бъде довършено започнатото през 2024 г. с рехабилитация на пътища в село Бохова и село Милкьовци. Наред с това трябваше да довършим рехабилитацията на улици в села, на които част от уличната мрежа вече е ремонтирана в предишни години, като например в селата Зелениград и Туроковци. Успяхме да ремонтираме покрива на емблематичната за град Трън сграда, бившият Техникум по строителство. Там в момента се помещават два социални центъра, домашния социален патронаж, ОП Трънска гора, а от една година и Общинската служба по земеделие.

– Какво успя да предприеме Община Трън за подобряване на качеството на живот на трънчани през годината?

-С реализираните инфраструктурни обекти, за които вече споменах, се подобри качеството за живот в населени места, в които те бяха финализирани. Знаете, че състоянието на пътната мрежа е от важно значение за хората и тяхното обслужване. Ще припомня, че Община Трън сключи договори за финансиране с ДФ “Земеделие“ за реконструкция и рехабилитация на пътя за село Лялинци, кандидатстваме с проект за превенция на горски пожари. Сключихме договор за иновативни здравно-социални грижи за обслужване на възрастни самотно живеещи хора. Имаме тясно сътрудничество с Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на приемна грижа, а също и с Агенцията по заетостта, за решаване на проблемите с безработицата

– Каква оценка ще дадете на финансовото състояние и изпълнението на бюджета на общината за 2025 година?

-Бюджетът на общината се формира на базата на постоянно живеещото население, което видно от демографските справки непрекъснато намалява. В същото време общината е привлекателно място за живот през летните месеци за голям брой хора, с постоянно местоживеене в големите градове. Това води да увеличаване на потребностите и изискванията към осигуряване на качествен интернет, редовно електрозахранване и водоснабдяване, добра инфраструктура, редовно сметосъбиране и не на последно място от места за развлечения. В същото време се увеличава и генерирането на отпадъци. Не на последно място се увеличава и потокът на туристи, които за съжаление трудно можем да привлечем за повече от един ден, поради липса на места за настаняване. Потребностите обаче са много по големи от реалните възможности на органите за местно самоуправление, което води до негативни оценки. Общината, като орган за местно самоуправление, прави всичко възможно да разпределя справедливо бюджетните средства и да покрива приоритетно обекти, с по голямо социално значение. Въпреки ограничените финансови ресурси, с които разполагаме, ще завършим 2025-та без дългове.

-Успяхте ли да реализирате поставените от Вас задачи през 2025 г и за какво не Ви достигнаха време и средства?

-Поставените в началото на 2025 година задачи са изпълнени в по-голямата си част. Не ни достигнаха време и средства за някои важни ремонти на общински сгради. Вярвам, че през новата година ще успеем да ги изпълним.

– Кои са приоритетите за община Трън за 2026 година?

-Общината изпълнява План за интегрирано развитие и приоритетите ни са съобразени с него. Най напред ще изпълним сключените договори за ремонт на пътя за село Лялинци, изграждането на ФЕЦ за нуждите на трите ЦНСТ и съобразно новия бюджет за 2026 г., ще продължим да изпълняваме и малки инфраструктурни обекти с цел подобряване на условията за живот в общината.

– Какво си пожелахте в навечерието на 2026 година?

– На първо място- здраве във всеки дом в общината и в цялата ни страна. Дано през тази година природата да бъде благосклонна към нас и да не ни поставя на изпитание. Искам да благодаря на трънчани за проявеното разбиране и съпричастност при трудни ситуации. Убедена съм, че само заедно, с общи усилия можем да преодолеем всяка трудност, която ни споходи.