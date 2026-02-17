Цветя, венци и почит на паметника на Апостола на свободата в Брезник

Церемония по отдаване на почит към Апостола на свободата Васил Левски ще се проведе в четвъртък, съобщават от Община Брезник.

Тази седмица се навършват 153 години от обесването на Васил Левски. Васил Иванов Кунчев, известен като Васил Левски, е роден на 18 юли 1837 година в Карлово. Той е организатор на националното революционно движение за освобождаването на България от османско владичество. Заловен е от турски заптиета на 27 декември 1872 година. На 6 февруари по стар стил (18 февруари по нов стил) 1873 година Васил Левски е обесен в тогавашните околности на София.

На 19 февруари (четвъртък) от 11:00 часа ще се проведе церемония по поднасяне на венци и цветя на паметника на Васил Левски в центъра на град Брезник по повод 153 годишнината от гибелта на Апостола на свободата. „Нека заедно сведем глави в знак на почит и изразим своята признателност и уважение към живота и делото на великия български революционер, посветил себе си на свободата и независимостта на България“, апелират от общинската администрация на Брезник.

По-късно в същия ден ще се проведе възпоменатална среща, организирана от брезнишкото средно училище „Васил Левски“. Възпоменателното честване ще започне от 17:00 часа в големия салон на народно читалище „Просвещение-1870“.