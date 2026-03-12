Ценна апаратура дари „Топлофикация“ на пернишкия профилакториум

Високочестотен лазер от ново поколение физиотерапевтична апаратура дари на “МБДПЛР – Перник” ЕООД, която е по-известна на перничани като Профилакториума, „Топлофикация Перник“.

По този повод, днес в Профилакториума бяха кметът на община Перник Станислав Владимиров, изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ инж. Борислав Борисов, представители на средства за масова информация.

Директорът на Профилакториума д-р Юри Торнев, прочете благодарствено писмо до ръководството на „Топлофикация Перник“ във връзка с направеното дарение за закупуване на модерна апаратура, която ще повиши още повече качеството на обслужването, предлагано от болницата.

Д-р Зоя Тонева-специалист по физиотерапия, заяви, че апаратурата за високочестотна лазерна терапия е с много добър ефект при неврологични заболявания и такива на опорно-двигателния апарат. „Ефектът от прилагането на този модерен апарат е сравнително много бърз и най-важното е, че е продължителен. Ние вече го ползваме и отзивите за ефектът от неговото приложение, от страна на пациентите, са много добри и те са благодарни затова, че разполагаме с такъв апарат. Още на втората, третата процедура се усеща ефектът от неговото приложение. Той има способността за дълбоко проникване в тъканите и поради това повлиява клетъчния метаболизъм, намалява възпалението, затова ефектът от приложението му е сравнително бърз и много благотворен за пациентите. Курсът на прилаганите процедури, в зависимост от състоянието на пациента, са от 6 до 10 на брой“, поясни д-р Тонева.

Кметът на община Перник Станислав Владимиров изказа благодарността си към ръководството и целия екип на Профилакториума, защото всички заедно преминаха през много перипетии, за да оцелее това лечебно заведение.

„Знаете, че преди години се говореше за закриване и продажба на нашия Профилакториум. Сега откриваме нова, модерна апаратура, която ще привлече все повече пациенти както от нашия регион, така и от съседните ни и ще спомогне за развитието и утвърждаването на това лечебно заведение. Заслугата, за да стигнем до тук е на целия екип, който устоя на трудностите, през които премина това здравно заведение. Благодаря на инж. Борисов, като ръководител на „Топлофикация Перник“ че подаде ръка да бъде наш партньор в усилията ни Профилакториумът да стане едно от най-добрите лечебни заведения в страната. Тази година Община Перник ще отдели значителни средства за увеличаване на капитала на Профилакториума и на МБАЛ“Р. Ангелова“ чрез закупуването на съвременна апаратура, за да може нашите лекари да оказват онези медицински грижи, които жителите на нашата област очакват да получат, за да възстановят здравето си“, заяви Станислав Владимиров.

На въпроса- каква е стойността на апарата за високочестотна лазерна терапия, д-р Торен поясни, че е близо 50 000 евро.

Директорът на „Топлофикация Перник“ инж. Борислав Борисов поясни, че дружеството ще продължи да помага финансово на Профилакториума, защото това е единственото здравно заведение в региона за продължително лечение и рехабилитация. „Ние обсъждаме в момента с ръководството на болницата възможността да сключим договор за лечението на служителите на нашето дружество в болницата. За нас кадрите са нашето богатство и ние се стремим да полагаме грижи за тях. В същото време, неизменна част от корпоративната социална политика на дружеството ни е да оказваме финансова подкрепа не само на здравни заведения, а и на училища, на важни за Община Перник мероприятия, на социално слаби хора“, заяви инж. Борисов.

Директорът на Профилакториума- д-р Юри Торнев поясни, че със средства от Община Перник ще бъде закупено роботизирано устройство, което на базата на изкуствения интелект, спомага много добре за раздвижване на горен крайник. Това е изключително важна, високотехнологична апаратура, прилагана за рехабилитацията на пациентите след прекаран инсулт или други неврологични заболявания, която много малко болници притежават.