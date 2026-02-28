Церемонията „Спортист на годината“ в Перник – на 5 март

Церемонията по награждаване на „Спортист на годината“ за 2025 г. ще се състои на 5 март от 18:00 ч. в малкия салон на Общински комплекс „Дворец на културата“, съобщи за БТА експертът от Община Перник Десислава Стойова.

Тя оповести списъка с десетте спортисти, които ще бъдат наградени, подредени по азбучен ред.

  • Габриела Спасова – сумо
  • Димитър Величков – таекуон-до ITF
  • Иво Валентинов – баскетбол
  • Илиян Миланов – волейбол
  • Калоян Иванов – сумо
  • Мартин Петров – шотокан карате до
  • Патрик Генов – смесени бойни изкуства Светослава Евстатиева – таекуон-до ITF
  • Стивън Йорданов – шотокан карате до
  • Тина Хаджиева – таекуон-до ITF

Волейболният клуб Миньор оттегли кандидатурата на състезателката Бояна Бисер Боянова. Ръководството излезе с официална позиция, в която изразява несъгласието си с подредбата на класацията. Това е и причината кандидатурата на Боянова да бъде извадена, подчертават от клуба.

