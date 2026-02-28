Церемонията „Спортист на годината“ в Перник – на 5 март

Церемонията по награждаване на „Спортист на годината“ за 2025 г. ще се състои на 5 март от 18:00 ч. в малкия салон на Общински комплекс „Дворец на културата“, съобщи за БТА експертът от Община Перник Десислава Стойова.
Тя оповести списъка с десетте спортисти, които ще бъдат наградени, подредени по азбучен ред.
- Габриела Спасова – сумо
- Димитър Величков – таекуон-до ITF
- Иво Валентинов – баскетбол
- Илиян Миланов – волейбол
- Калоян Иванов – сумо
- Мартин Петров – шотокан карате до
- Патрик Генов – смесени бойни изкуства Светослава Евстатиева – таекуон-до ITF
- Стивън Йорданов – шотокан карате до
- Тина Хаджиева – таекуон-до ITF
Волейболният клуб Миньор оттегли кандидатурата на състезателката Бояна Бисер Боянова. Ръководството излезе с официална позиция, в която изразява несъгласието си с подредбата на класацията. Това е и причината кандидатурата на Боянова да бъде извадена, подчертават от клуба.