Церемонията „Спортист на годината“ в Перник – на 5 март

Церемонията по награждаване на „Спортист на годината“ за 2025 г. ще се състои на 5 март от 18:00 ч. в малкия салон на Общински комплекс „Дворец на културата“, съобщи за БТА експертът от Община Перник Десислава Стойова.

Тя оповести списъка с десетте спортисти, които ще бъдат наградени, подредени по азбучен ред.

Габриела Спасова – сумо

Димитър Величков – таекуон-до ITF

Иво Валентинов – баскетбол

Илиян Миланов – волейбол

Калоян Иванов – сумо

Мартин Петров – шотокан карате до

Патрик Генов – смесени бойни изкуства Светослава Евстатиева – таекуон-до ITF

Стивън Йорданов – шотокан карате до

Тина Хаджиева – таекуон-до ITF

Волейболният клуб Миньор оттегли кандидатурата на състезателката Бояна Бисер Боянова. Ръководството излезе с официална позиция, в която изразява несъгласието си с подредбата на класацията. Това е и причината кандидатурата на Боянова да бъде извадена, подчертават от клуба.