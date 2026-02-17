Цигара в кревата убила мъжа от Трън навръх Трифон Зарезан

Стана ясна причината за пожара, причинил смъртта на 51-годишен мъж в дома му в Трън. Сигнал за горяща жилищна сграда бе подаден на 14 февруари около 15:45 ч.

Пристигналите на място огнеборци предприели действия по локализиране на пламъците. В една от стаите открили безжизненото тяло на 51-годишния собственик. Местопроизшествието е посетено от служители на полицията и съдебен лекар.

При първоначалния оглед не са установени следи от насилие. Тялото е транспортирано в Съдебна медицина за аутопсия. Една от предполагаемите версии е пушене в леглото, откъдето най-вероятно е тръгнал пожарът.

Образувано е досъдебно производство и действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

През почивните дни огнеборците и спасителите от региона са реагирали на още 11 произшествия – 6 от тях са свързани с оказване на техническа помощ, 2 – с пожари в отпадъци, 2 – със самозапалвания в комини и едно – лъжливо повикване.