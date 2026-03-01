ЦИК реши: Светлана Петкова застава начело на РИК в Перник

Светлана Петкова от квотата на ГЕРБ-СДС ще оглавява РИК в Перник за предстоящите на 19 април предсрочни парламентарни избори, реши ЦИК.

Зам.-председатели са Роберто Иванов от „Възраждане“, Гинка Мирчева- Теофилова от „ДПС- Ново начало”, Иво Михайлов от „БСП- Обединена левица” и Лилия Хранова от „Има такъв народ”. Секретарското място е за представителя на „Продължаваме промяната- Демократична България“ Силвия Петрова.

Ръководният състав на комисията бе определен от ЦИК, след като на проведените на 22 февруари консултации при бившия областен управител Людмил Веселинов, парламентарно представените политически сили не успяха да се споразумеят и постигнат съгласие помежду си.

РИК в Перник е 13-членна. В състава ѝ влизат трима представители на коалиция ГЕРБ-СДС, по двама от „Продължаваме промяната- Демократична България“ и „Възраждане“, а „ДПС- Ново начало”, „БСП- Обединена левица”, „Има такъв народ”, АПС, МЕЧ и „Величие” участват в комисията с по един представител.