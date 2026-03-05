Чакаме шест нови електрически автобуси

Заместник-кметът Стефан Кръстев информира за изпълнението на проекта свързан със сроковете за доставката на електрически автобуси, изграждането на зарядна инфраструктура, интегрирането на новите превозни средства и въвеждането им в експлоатация в транспортната мрежа на на Перник и междуселищните линии.

Проектът е на стойност 8 милиона 43 хиляди и 927 лева. Цената е какулирана преди въвеждането на еврото като разплащателна единица у нас

Чакани са 6 електрически автобуса, които ще бъдат интегрирани в градската и междуселищните транспортни схеми на Перник и Брезник. Проектът следва да бъде изпълнен до средата на лятото тази година. След реализацията му се очаква да бъде повишена пътната безопасност в региона.

Гражданите ще получат по-модерна,по-екологична и по-удобна транспортна услуга, и като цяло жизненият стандарт в двете общини ще се повиши.