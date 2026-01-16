Часове до зрелищното откриване на „Сурва“ в Перник

В Перник до часове се открива Международният фестивал на маскарадните игри „Сурва“. С богати звуци, цветове и древни ритуали градът ще бъде домакин на един от най-обичаните фестивали у нас, който тази година отбелязва 60-годишнината си.

Стартът на XXXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ е тази вечер, 16 януари, от 18:00 ч. с мащабен и зрелищен спектакъл с участието на над 250 изпълнители – танцьори, певци, музиканти, акробати, сурвакари и много изненади за публиката.

Гостите на фестивала ще могат да се насладят на спектакъла „Легенда на първия Сурвакар“ – сценична адаптация по произведението „Легенда за първия кукер“ с автори Димитър Петров и Студио „Змей“.

Фестивалът „Сурва“ се утвърдил като ключово културно събитие, което не само привлича множество посетители, но и активно запазва и популяризира традиционните български обичаи и обреди. Традицията е призната като международно културно наследство на ЮНЕСКО. Припомняме, че градът бе обявен за

Глобална столица на маскарадните традиции от президента на ФЕКГ Ларс Алгел и е едно от най-значимите събития в Европа, посветени на традиционните маскарадни практики.

Събитието ще продължи 10 дни (този и следващия уикенд), като през този период посетителите ще имат възможността да се насладят на разнообразие от мероприятия. Сред тях ще има изложби, концерти, спектакли, арт инсталации, творчески работилници и тематични събития, които съчетават древните маскарадни ритуали с съвременно изкуство.

Освен хилядите участници от България, тази година на „Сурва“ се чакат гости и от Италия, Гърция, Северна Македония, Румъния, Ирландия, Хърватия, Сърбия, Франция, САЩ, Словения, Испания, Португалия.

Мемориалният комплекс в центъра на Перник е една от ключовите сцени на XXXII Международен фестивал на маскарадните игри. Пространството ще съчетае традиции, творчество и модерна музика с разнообразна програма от работилници, концерти и тематични събития, насочени към публика от всички възрасти.

Ето всички събития, които ще се проведат в Мемориалния комплекс:

16 януари (петък)

20:00 ч. – Концерт на Gipsy Kings

17 януари (събота)

11:00 ч. – Работилница за маски и анимации

20:00 ч. – Концерт на Любо Киров

18 януари (неделя)

11:00 ч. – Работилница за маски и анимации

20:00 ч. – Парти с DJ DEMANS

21 януари (сряда)

19:00 ч. – Концерт на Берковска духова музика

22 януари (четвъртък)

20:00 ч. – Концерт на Йорданка Христова

23 януари (петък)

20:00 ч. – Концерт на група Sonas

22:00 ч. – Парти с Trad Rave

24 януари (събота)

11:00 ч. – Работилница за маски и анимации

20:00 ч. – Концерт на Графа

25 януари (неделя)

11:00 ч. – Работилница за маски и анимации

19:00 ч. – Концерт „Златните български песни в Европа и по света“ на група „Barks“

Ако пътувате към Перник в дните на карнавала – очаква се интензивно движение към града. В дните на фестивалните дефилета 17–18 януари и 24–25 януари се въвежда временна организация на движението на територията на Перник, като центърът ще е затворен за автомобили. По традиция в тези дни БДЖ пуска допълнителни влакове от София до Перник и обратно.