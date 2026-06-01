Честит Ден да детето! Днес празнуват най-важните

Днес на почит са най-малките и най-важните! На 1 юни в много държави по света се отбелязва Международният ден на детето – празник, посветен на правата, щастието и благополучието на най-малките. Денят традиционно се свързва с множество инициативи, концерти, игри, безплатни събития и кампании, насочени към децата и техните семейства.

Международният ден на детето се чества ежегодно на 1 юни, като началото му се поставя през първата половина на XX век. Историята на празника започва през 1925 година, когато в Женева се провежда Световна конференция за благосъстоянието на децата. Тогава се заражда идеята за специален ден, посветен на детските права и грижата за подрастващите.

По-късно, през 1949 година, Международната демократична федерация на жените обявява 1 юни за Международен ден за защита на децата, а от 1950 година празникът започва официално да се отбелязва в редица държави, включително и в България.

У нас 1 юни има специално място в обществения календар и често се превръща в повод за семейни празници, образователни инициативи и културни прояви. Общини, културни институции, музеи, театри и паркове организират разнообразни програми с вход свободен, насочени към децата.

Освен повод за усмивки и забавления, денят носи и важно послание – за необходимостта от защита на детските права, достъп до образование, здравеопазване и сигурна среда за развитие. Теми като бедността, насилието над деца, достъпът до образование и психичното здраве продължават да бъдат сред глобалните предизвикателства.