Честит 1 май: Близо 50 000 са трудещите се жители на област Перник

Общият брой на заетите лица в област Перник през четвъртото тримесечие на 2025 година е 48,7 хиляди, от които 26 хиляди са мъже и 22,7 хиляди са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 година броят на заетите намалява с 3,6 %, съобщиха от отдел „Статистически изследвания-Перник“.

Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече навършени години е 51,2 % (при 53,1 % за страната), съответно 58 % за мъжете и 45,2 % за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 година този коефициент е по-нисък с 1,4 процентни пункта, като при мъжете се увеличава с 2,4 процентни пункта, а при жените намалява с 4,7 процентни пункта.

По коефициент на заетост област Перник е на 11-то място в страната, след област Плевен (51,5 %) и преди област Враца (50,8 %). С най-голям коефициент на заетост е област София (столица) – 63,2 %.

През четвъртото тримесечие на 2025 година заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 47,1 хиляди, като 25,4 хиляди от тях са мъже, а 21,7 хиляди са жени. Спрямо четвъртото тримесечие на 2024 година общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 0,5 хиляди или с 1,1 %.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 71,2 %, съответно 75,8 % за мъжете и 66,5 % за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 година общият коефициент е по-висок с 1,8 процентни пункта, като при мъжете се увеличава с 8,9 процентни пункта, а при жените намалява с 5,5 процентни пункта.