Четири часа деца и възрастни пяха и танцуваха неуморно на Коледния базар

Повече от 400 талантливи участници от десетки колективи на пернишките читалища превърнаха Коледния базар в истински празник на музиката и танца.

Четири часа деца и възрастни пяха и танцуваха неуморно, зареждайки всички с усмивки и празнично настроение. Колективи от читалищата представиха и кулинарна изложба с традиционни зимни ястия от пернишко, от които гостите на базара можеха да опитат.

Община Перник изказва благодарност към всички участници и организатори за положения труд и прекрасните изпълнения, които радваха жителите и гостите на града.

Празничната програма на Коледния базар продължава с още изненади и събития в следващите дни.