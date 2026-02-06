Читалищата – духовен стожер на община Брезник!

Най-старото и последно регистрирано читалище в областта са на територията на община Брезник.Първото читалище е градското“Просвещение 1870″. То е създадено от даскал Димитър Тонджорон,учител в Класното училище,който след това изгаря в пламъците на Априлските въстание.

Най-новото читалище е „Големи връх“, то беше учредено през 2024г. в село Долна Секирна.

В същото село има още едно читарище – „Иво войвода“.Освен тези, в брезнишка община има читалища във Велковци, Кошарево, Слаковци, Бегуновци, Ноевци, Сопица, Ноевци и Садовик.

Всички читалище са живи и развиват дейност. Техните самодейци пазят традициите,предават ги и участват в общински и регионални фестивали.Те се изявяват и на най-престижната сцена -тази на Националния събор на народното творчество в Копривщица.

Сурвакарските групи към читалищата от община Брезник са едни от най-атрактивтите,тези групи са аплодирани у нас и по света .

Читалищата до голяма степен са причина селата да ги има.Освен библиотеки,в тях вече са на лце и дигитални центрове, което е показател как възрожденскят дух и съвремието са си подали ръце.

Ния Дамянова