„Чуковец – Пътека на духа“: Радомирци свързват пет храма

„Чуковец – Пътека на духа“: Местната общност в радомирското село Чуковец започва създаването на маршрут към петте си параклиса

Народно читалище „Христо Ботев 1938“ обявява началото на проекта „Чуковец – Пътека на духа“. Инициативата цели да свърже в общ маршрут уникалното духовно и културно наследство на селото – средновековната църква „Св. Николай Летни“ (паметник на културата от национално значение), четирите местни параклиса „Св. Петка“, „Св. Георги“, „Св. Богородица“ и „Архангел Михаил“ (разположени в самото село) и оброчището „Св. Димитър“ (малко по-нависоко в планината Колош над селото).

„Животът на село има много предимства, но често наблюдаваме как хората се затварят в ежедневните си задачи и губят вяра, че средата около тях може да се подобри с общи усилия“, казва Вера Петканчин, ръководител на проекта и член на Настоятелството на читалището. Тя допълва: „В момента информацията за параклисите е оскъдна, указателни табели липсват, а потенциалът тези храмове да не само да привличат посетители в селото, но и да допринесат за възможностите за разходки и социализация на местните жители, е огромен. С този проект искаме да покажем, че всяко положено усилие е малка стъпка към оживяване и подобряване на живота в българските села. “

Основните дейности по проекта включват:

Детска работилница. Под ръководството на художник децата от селото и околните села сами ще изработят указателни табели и табели с вдъхновяващи мисли, които да поставят по маршрута. Пред всеки параклис и църквата ще бъдат поставени и табели, изписани от местен художник, които ще дават информация за историята на обекта.

Доброволческа акция. С помощта на местни жители и доброволци ще бъдат почистени обраслите участъци от пътеките и ще се монтира новата инфраструктура – пейки, масички и информационни и указателни табели.

Дигитализация. Ще бъде създадена интерактивна онлайн карта и GPS трак, за да могат туристите и колоездачите лесно да откриват обектите.

Групово прохождане. През октомври 2026 г. жителите и гостите на селото ще се съберат за обща разходка, за да отпразнуват завършването на пътеката.

Проектът ще се реализира в периода март – ноември 2026 г., като общата му стойност възлиза на 5376.23 евро. От читалището вярват, че когато хората се обединят около една реалистична задача, те преоткриват чувството за гордост от стъпките на своите предци, изградили тези свети места.