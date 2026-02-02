Чърчил: „Обещавам ви кръв, пот и сълзи!“ и… Перник

ПЕРНИК ВЕЧЕ СЕ ПРЕНАСТРОЙВА НА ДЕЛНИЧНА ВЪЛНА СЛЕД ГРАНДИОЗНИТЕ сурвакарски изпълнения. Демек, започва да си мисли делнично, а какво по-делнично от трафика и паркирането.

Един пътен проект разбуни духовете в целия град, а именно – бъдещото сложно и скъпо съоръжение, което ще свързва Мошино с външноградската магистрала. Суперлативи валят отвсякъде, сякаш лентата е прерязана вчера. Не сме капацитети по пътни съоръжения, ама ни идват на простия акъл думите, които е дал на англичаните самият им премиер Чърчил: „Обещавам ви кръв, пот и сълзи!“

Е, може да не е точно така, но едно е да гледаш красивата илюстрация на детелината над жп линията, друго е съпреживяваш целия процес по строителство.

Строителната сага ще породи безброй коментари, ще привлече още толкова сеирджии, а критикарите няма да имат почивен ден. Впрочем, ако погледнем малко по-далечко в бъдещето, какво ще видим на външноградската магистрала, когато трафикът се пренесе натам.

Сигурно ще трябва да се направи още една магистрала, щото и сега сутрин между седем и осем часа опашките за София започват от детелината при квартал Църква. Обаче да не се задълбаваме толкова, а да се порадваме на красивата илюстрация от Мошино.