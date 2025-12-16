Шанс за работа за металурзи, инженери, медицински сестри

Трета поредна седмица предлаганите свободни работни места на трудовата борса в Перник намаляват. През изминалата те станаха с още 9 по-малко и достигнаха 102. За съжаление, свободните работни места за безработни с висше образование също намаляха с 4 и достигнаха 14.

През изминалата седмица Бюрото по труда в Перник предложи свободни места за: шофьор на тежкотоварен самосвал 12 и повече тона, касиери, мениджъри екип, счетоводител, минен инженер, чистач-хигиенисти, аргончици, окачествител на продукция, техник-механици, полировач на метал, санитари, инженер-енергетик, торкретист бояджии електростатично прахово покритие, обслужващи работници промишлено производство, електротехници промишлено предприятие, машинни оператори фармацевтични продукти, техници телекомуникация, главен инженер, ръководител отдел, химик-аналитик, химици, лаборант, стругари, гранульори, електрончик, камериерка, общи работници, огняр, електромеханошлосер, медицинска сестра социални дейности, служители на гише в пощенска станция, чистач на производствени помещения, готвач в заведение за бързо хранене, социален работник в социална услуга, пакетировачи, главен специалист, анализатор в банка, медицински сестри, биолог, изготвители на бои, шмиргелист, водопроводчици/външни водопровод и канализации/,пазач невъоръжена охрана, обслужващи бензиностанция, машинни оператори машини и съоръжения в металургията, диагностик на МПС, продавач-консултант, шивач, фрезист.

Традиционно с настъпването на есенно-зимния сезон предлаганите свободни работни места намаляват. Доказателство за това е фактът, че вече трета поредна седмица свободните работни места на трудовата борса в Перник намалява. За съжаление, намаляха и предлаганите свободни места за хора с висше образование.

През изминалата седмица преобладава търсенето на кадри за производството, а след тях за обслужващите дейности.

И през отминалата седмица се запазва тенденцията хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 88 свободни места и 14 за безработни висшисти.

Силвия Григорова